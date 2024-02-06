Полтава, яка боротиметься за підвищення у класі, запросила двох досвідчених виконавців.

Форварди Володимир Одарюк та Максим Марусич приєдналися до першолігової Полтави, повідомляє Sport.ua.

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Обидва гравці вже дебютували за нову команду у матчі Зимового Кубка АФП проти Ворскли U-19, а Одарюк навіть відзначився голом.

Нагадаємо, 30-річний Марусич – вихованець Ворскли. В Україні виступав за Карпати, Гірник-Спорт, Десну, Інгулець та Верес. За кордоном захищав кольори латвійських РФШ та Єлгави, казахського Каспія та литовського Рітеряя. Останнім його клубом був Верес, за який він виступав з літа 2023 року (2 асисти у 14 матчах). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

29-річний Одарюк також розпочинав у Ворсклі. Були в його кар'єрі Гірник-Спорт, Миколаїв, Олександрія, Інгулець та Минай (15 матчів без результативних дій). Transfermarkt править за нього 300 тисяч євро.

Нагадаємо, Полтава за підсумками першої половини сезону потрапила у Чемпіонську групу. Свій перший офіційний поєдинок у 2024 році вона проведе проти львівських Карпат.

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