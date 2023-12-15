Претендент на УПЛ может усилиться экс-хавбеком Миная – накануне тот разорвал контракт с закарпатцами
Похоже, Валерий Рогозинский недолго будет оставаться без работы.
Украинский полузащитник Валерий Рогозинский может продолжить карьеру в перволиговой Виктории, сообщает Sport.ua.
Минай попрощался еще с двумя исполнителями – команду покинуло уже 12 игроков и тренер вратарей
По информации источника, в услугах 28-летнего игрока заинтересован лично главный тренер Анатолий Бессмертный, который знает возможности Валерия еще со времен выступлений за Альянс.
Напомним, Рогозинский накануне покинул Минай, за который выступал с августа 2022 года, в статусе свободного агента (1 гол и 1 ассист в 29 матчах). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.
К слову, Виктория по итогам первой части сезона попала в Чемпионскую группу Первой лиги и весной будет бороться за выход в УПЛ.
Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24