Украинский полузащитник Валерий Рогозинский может продолжить карьеру в перволиговой Виктории, сообщает Sport.ua.

Минай попрощался еще с двумя исполнителями – команду покинуло уже 12 игроков и тренер вратарей

По информации источника, в услугах 28-летнего игрока заинтересован лично главный тренер Анатолий Бессмертный, который знает возможности Валерия еще со времен выступлений за Альянс.

Напомним, Рогозинский накануне покинул Минай, за который выступал с августа 2022 года, в статусе свободного агента (1 гол и 1 ассист в 29 матчах). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, Виктория по итогам первой части сезона попала в Чемпионскую группу Первой лиги и весной будет бороться за выход в УПЛ.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24