Український півзахисник Валерій Рогозинський може продовжити кар'єру в першоліговій Вікторії, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, у послугах 28-річного гравця зацікавлений особисто головний тренер Анатолій Безсмертний, який знає можливості Валерія ще з часів виступів за Альянс.

Нагадаємо, Рогозинський напередодні покинув Минай, за який виступав з серпня 2022 року, у статусі вільного агента (1 гол і 1 асист у 29 матчах). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, Вікторія за підсумками першої частини сезону потрапила у Чемпіонську групу Першої ліги і навесні боротиметься за вихід в УПЛ.

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