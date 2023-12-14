Закарпатский клуб продолжает сильно лихорадить – Михаил Гечев и Валерий Рогозинский также попрощались с "лисами".

Минай на своем сайте объявил об уходе еще двух игроков. Команду покинули полузащитники Михаил Гечев и Валерий Рогозинский. Контракты с обоими расторгнуты по согласию сторон.

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Напомним, 26-летний Гечев присоединился к команде прошлой зимой. Игрок успел провести 29 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. У 28-летнего Рогозинского 41 матч за Минай и 1 результативная передача.

Кроме вышеупомянутых игроков команду покинул также тренер вратарей Андрей Новак. 35-летний специалист вошел в тренерский штаб закарпатцев в январе 2022 года. Действие контракта также было прекращено по соглашению сторон.

Напомним, Минай покинуло уже 12 игроков – ранее из команды ушли Игорь Солдат, Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов, Богдан Чуев, Олег Вишневский, Владимир Одарюк, Андрей Ралюченко, Александр Мельник и Юрий Кравчук.

К слову, на зимнюю паузу закарпатцы ушли на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав лишь 6 очков.

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