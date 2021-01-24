"Аталанта – единственная команда, которую мы не можем обыграть. Они играли хорошо и заслуженно победили. У нас было хорошее начало, но пенальти завершил встречу.

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Мы могли сделать больше, но у нас не получилось. Преимущества Аталанты очевидны. Этот чемпионат очень сложный", – цитирует Пиоли издание Sky Sport Italia.

Напомним, Милан на своем поле потерпел сокрушительное поражение от Аталанты 0:3. Победа позволила подопечным Джан Пьеро Гасперини подняться в зону Лиги чемпионов, набрав 36 очков. "Россонери" остались первыми с 43 пунктами.

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