"Аталанта – єдина команда, яку ми не можемо обіграти. Вони грали добре і заслужено перемогли. У нас був хороший початок, але пенальті завершив зустріч.

Мілан – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми могли зробити щось більше, але у нас не вийшло. Переваги Аталанти очевидні. Цей чемпіонат дуже складний", – цитує Піолі видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Мілан на власному полі зазнав нищівної поразки від Аталанти 0:3. Звитяга дозволила підопічним Джан П'єро Гасперіні піднятись у зону Ліги чемпіонів, набравши 36 очок. "Россонері" залишились першими із 43 пунктами.

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