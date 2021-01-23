Первый тайм начался достаточно ровно, однако Аталанта постепенно захватила инициативу и открыла счет на 26 минуте, когда Ромеро головой замкнул навес Госенса. Во второй половине бергамаски удвоили свое преимущество: Иличич реализовал пенальти, который сам и заработал. Точку в матче поставил Сапата после выхода один на один с Доннаруммой. Добавим, что Малиновский появился на поле на последние 6 минут.

Аталанта разгромила Милан благодаря перформанса Иличича и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский сыграл шесть минут

Таким образом, Атланта набрала 36 очков и поднялась на 4 место, Милан с 43 пунктами пока удерживает первую строчку.