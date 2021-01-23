Милан перед домашним матчем 19-го тура Серии А держался на вершине турнирной таблицы, однако отрыв от второй позиции составлял всего три очка. Таким образом, "россонери" не имели права на осечку – вряд ли Интер, который наступал на пятки, ответил бы взаимностью в поединке с Удинезе. Подопечным Стефано Пиоли необходимо было бить Аталанту, которой в последних двух турах не удалось переиграть Удинезе и Дженоа. Правда, мотивация у команды Джан Пьеро Гасперини была серьёзная – триумф на Сан Сиро вывел бы её в зону Лиги чемпионов.

На такой важный поединок оба тренера решили довериться проверенным и готовым на 100% исполнителям. В частности, в основу Аталанты не попал Руслан Малиновский, позиции которого заняли Иличич и Пессина. В старте Милана не вышли зимние новички – и если Манджукич на скамейке не удивлял (он слишком долго не играл, а Ибра постоянно забивает), то отсутствие Томори при травме центрбэка Романьоли выглядело примечательным. Вместо дебютанта Стефано Пиоли решил бросить в бой юного Калулу.

Начало встречи осталось за миланцами. Хозяева удерживали контроль над мячом и создали несколько опасных эпизодов – дебютный из них прошёл уже на 1-й минуте, когда Ибра получил разрезную передачу на левый край штрафной и закрутил мимо дальнего угла. Там был офсайд, но уже на 2-й минуте только Джимшити помешал Златану замкнуть прострел с левого фланга, а подачу с углового замкнул Мейте – выше ворот. Впрочем, стартового натиска "россонери" не хватило даже на десять минут. Аталанта быстро накрыла соперника высоким прессингом и начала ловить хрупкую оборону на мелких ошибках.

Очень быстро бергамаски перешли и к обострению, в котором особенно выделялись Госенс, Хатебур и Иличич. На 15-й минуте Робен организовал голевой момент, вырезав шикарную диагональ на Хатебура под врывание на правый край штрафной – Ханс пробил с рикошетом от Кессье мимо ближнего угла. На 17-й он уже сам ворвался в эту зону и выстрелил с острого угла, заставив Доннарумму парировать. Через минуту с дистанции приложился Иличич – мяч прошёл в метре от правой штанги. На 19-й же минуте Йосип классно раскрутился вокруг Калулу в штрафной, но защитник в последний момент успел выбить мяч из-под ног лидера гостей.

Милан почти ничем не отвечал, а Аталанта продолжала давить. В конце концов, такой футбол привёл к логичному взятию ворот: бергамаски заработали угловой, после розыгрыша которого Госенс ​​исполнил подачу с левого полуфланга на дальнюю штангу – а там Ромеро, отклеившись от Калулу, принял горизонтальное положение в воздухе и пробил головой между ног Доннарумме! 0:1!

Ещё через три минуты Иличич мог выбежать один на один с голкипером, обворовав Тео Эрнандеса на фланге, но Доннарумма вовремя вышел в центр поля, выбив мяч. На 31-й же Сапата пробивал из центра штрафной после заброса от Йосипа – слабовато, точно в руки Джиджи.

На 30-х минутах содержание игры не менялось, однако у Аталанты стало меньше конкретики в атакующих действиях (но они всё равно были очень перспективными). Милану не удавалось довести мяч до ударных позиций, а контратаки бергамасков ещё и могли привезти второй гол.

Так, на 38-й минуте размашистая атака с участием Иличича, Пессины и Хатебура завершилась фолом со стороны Эрнандеса, за который назначили штрафной в метрах 20-ти от ворот – Иличич пробил с него мощно, но Доннарумма парировал, а потом взял добивание головой от Хатебура. "Россонери" огрызнулись подачей Тонали со стандарта на Ибру – Златан опередил Хатебура и пробил с минимальной дистанции, но не попал в ворота. В конце концов, свисток арбитра отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе Аталанты.

На второй тайм Стефано Пиоли выпустил Браима Диаса, однако Аталанта продолжала доминировать. Уже на 47-й минуте Иличич нанёс первый удар (неточно), а на 51-й неутомимый Йосип заработал пенальти – он поборолся с Кессье и получил локтем в челюсть. Сам же словенец и реализовал приговор с "точки", хотя Доннарумма угадал угол. 0:2! На этом проблемы Милана не закончились: в эпизоде ​​с Иличичем на ровном месте травмировался Калулу, которого врачи выносили с поля на носилках – вместо Пьера пришлось выпускать Мусаккио, для которого этот матч стал первым в сезоне. Оборона "россонери" стала ещё слабее.

На 63-й минуте Аталанта могла воспользоваться преимуществом на трети поля миланцев: Иличич разогнал атаку по правому флангу и подал с правой ноги на Сапату, а тот замкнул в сногсшибательном прыжке – над девяткой. Хозяева огрызнулись двумя атаками с заблокированными ударами, но на 68-й они едва не пропустили в третий раз – это Иличич с правой выстрелил метров с 20-ти. Мимо левой штанги!

Стефано Пиоли на 70-й минуте пошёл ва-банк, бросив на помощь Ибрагимовичу двух нападающих (Манджукича и Ребича). К тому же, Милан радикально упростил игру, начав работать дальними забросами, что едва не вылилось в гол уже на 71-й минуте: Кессье ворвался на правый край штрафной и попытался пробить, Ромеро ему помешал, однако мяч отскочил на Манджукича – Марио стрелял низом метров с 11-ти, но Голлини парировал! Ещё через минуту с дистанции выстрелил Ибра, но удар заблокировали. В матче явно наростал переломный момент.

Аталанта быстро пришла в себя, начав создавать момент за моментом. На 74-й минуте Иличич получил проникающий пас от Пессины в штрафную и заработал угловой, подачу с которого замкнул Сапата – штанга! На 75-й Сапата отблагодарил Йосипа, ворвавшись на левый край и прострелив вдоль вратарской – словенец не смог пробить! На 77-й же минуте в матче была поставлена ​​точка: Сапата получил разрезную передачу от Ромеро на левый край штрафной и оказался перед Доннаруммой, выстрелив в ближний угол – 0:3.

После этого команды обменялись ударами над перекладиной, но в целом Аталанта удерживала контроль над игрой даже в финальной части встречи. Милан оправился только в компенсированное время, организовав ряд неплохих атак – самые опасные из них завершились дальним выстрелом Ибрагимовича в штангу и ударом Манджукича после скидки Златана (в руки Голлини). Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, провёл тройную замену на 90-й минуте, выпустив и Малиновского. Руслан принял участие в двух атаках с передачами в штрафную, но за шесть компенсированных минут проявить себя было трудно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром "россонери".

Таким образом, Атланта набрала 36 очков, поднявшись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Милан остаётся на вершине с 43 зачётными баллами в активе, а Интер после ничьи в параллельной встрече сократил отставание до двух пунктов.