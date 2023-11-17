Летом испанский нападающий отправился в аренду к "чайкам", поскольку в Барселоне на него не рассчитывали и он получал мало игрового времени. Впрочем, Ансу Фати не отказался от идеи пробиться в стартовый состав каталонцев.

Лидер Барселоны получил повреждение – он пропустит два матча сборной

Как сообщает Diario Sport, абсолютный приоритет для форварда – возвращение в Барселону. Фати и его окружение считают, что он сможет играть лучше, чем те, кто сейчас выходит в атаке каталонцев. Ансу хочет выйти на пик своей формы до конца сезона.

Руководство "блаугранас" до сих пор не возражает против продажи игрока, если поступит предложение на сумму более 30 миллионов евро. Контракт Фати с Барселоной рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне в Брайтоне, который тренирует Роберто Де Дзерби, Ансу сыграл в 13 матчах. В его активе четыре гола и одна результативная передача.

Обидчицы украинок в "группе смерти", фарт Барсы и рекордсменок, лебединая песня легенды – гид по женской Лиге чемпионов