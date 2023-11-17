Влітку іспанський нападник пішов в оренду до "чайок", оскільки в Барселоні на нього не розраховували й він отримував мало ігрового часу. Втім, Ансу Фаті не відмовився від ідеї пробитися в стартовий склад каталонців.

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Як повідомляє Diario Sport, абсолютний пріоритет для форварда – повернення до Барселони. Фаті та його оточення вважають, що він зможе грати краще, ніж ті, хто зараз виходить в атаці каталонців. Ансу хоче вийти на пік своєї форми до кінця сезону.

Керівництво "блаугранас" досі не заперечує продажу гравця, якщо надійде пропозиція на суму понад 30 мільйонів євро. Контракт Фаті з Барселоною розрахований до 2027 року.

В поточному сезоні в Брайтоні, який тренує Роберто Де Дзербі, Ансу зіграв в 13 матчах. В його активі чотири голи та одна результативна передача.

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