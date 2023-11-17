Международная пауза принесла каталонцам неутешительные новости. Основной вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил повреждение и покинул расположение сборной Германии, которой предстоит сыграть две товарищеские встречи против Турции и Австрии.

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Как сообщает Mundo Deportivo, наставник немцев Юлиан Нагельсманн подтвердил, что у голкипера проблемы со спиной. Тер Штеген вернулся в Барселону, чтобы пройти дополнительные медицинские обследования и установить точные сроки восстановления. Есть вероятность, что немец не сможет помочь каталонцам в матчах против Райо Вальекано, Атлетико, Порту и Жироны.

Стоит заметить, что с 2022 года Марк-Андре тер Штеген был вынужден лишь раз пропустить матч Барселоны из-за простуды, а в других встречах он был всегда доступен для тренера.

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