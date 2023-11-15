Главный клубный турнир Европы полноценно начался и для женщин. Представителей Украины в группе нет, но ЛЧ готова компенсировать это рядом увлекательных противостояний.

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов среди женщин сезона 2023/24. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об особенностях этого турнира, фаворитах и самых интересных противостояниях, на которые стоит обратить внимание.

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В основном раунде женской ЛЧ участвуют вдвое меньше команд, чем у мужчин. Поэтому групповой этап стартует в ноябре. Поскольку в плей-офф не будет стадии 1/8 финала (игра на выбывание начнется с четвертьфиналов), то отставание в календаре легко наверстывают.

Еще одно отличие от мужского турнира состоит в распределении сил. Конечно, есть несколько команд, которые одинаково успешны на обоих фронтах. В то же время, среди женщин найдется несколько неожиданностей для тех, кто не очень внимательно следил за этим видом спорта. Также следует обратить внимание на такую особенность как изменчивость. В частности, Арсенал и Вольфсбург вылетели в квалификации в этом году, а это, между прочим, действующие полуфиналист и финалист соответственно.

Где смотреть Лигу чемпионов среди женщин 2023/24? Организаторы делают все возможное, чтобы максимально популяризировать это соревнование. Все матчи можно смотреть в прямом эфире в свободном доступе. Никакой платы, как за топовые турниры мужчин. На территории Украины женскую ЛЧ можно смотреть на YouTube-канале DAZN Women's Football.

Весь мир внимательно наблюдает за Лигой чемпионов. Не оставайся в стороне от футбольного противостояния и болей за любимые команды. А создать особую атмосферу поможет HLIBNY DAR.

Ожесточенная игра на поле Лиги чемпионов в сочетании с HLIBNY DAR сделают незабываемым твой вечер.

Группа A

Барселона, Бенфика, Айнтрахт Франкфурт, Русенгорд

Эффект дежавю. Почти идентичный квартет был в прошлом году – только вместо Айнтрахта Франкфурт был другой немецкий клуб (Бавария). Первое место без интриги должна забирать Барселона. Действующие победительницы Лиги чемпионов не стали слабее. Даже наоборот – Алексия Путельяс избавилась от проблем со здоровьем и готова играть. Кроме того, Бонмати (обладательница "Золотого мяча") Паральюэло, Ошоала, Хансен, Кальдентей – каталонский клуб собрал у себя своеобразную женскую сборную мира. Цель Барсы очевидна – защитить титул.

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Шведский Русенгорд был последним в группе в прошлом году, и сомнительно, что что-нибудь изменится. За второе место должны бороться Бенфика и Айнтрахт Франкфурт. Для немецкого клуба формально это дебютный сезон в Лиге чемпионов. Однако когда-то Франкфурт был гегемоном на континенте, выиграв четыре ЛЧ и еще дважды играл в финале. Больше достижений только у французского Лиона. Те времена прошли, и сейчас знаменитый клуб пытается вернуться на вершину, объединившись с Айнтрахтом.

Группа B

СК Бранн, Лион, Славия Прага, Санкт-Пьольтен

Здесь тоже не будет интриги в борьбе за первое место. Лиону досталась слишком слабая группа. Но секрет успеха француженок совсем не в этом. В отличие от мужчин, которые в этом сезоне пробивают дно, женский Олимпик доминирует во Франции и будет главным претендентом на то, чтобы помешать Барселоне снова выиграть Лигу чемпионов. О силе Лиона говорит уже тот факт, что они смогли переманить из ПСЖ Кадидиату Диани. Если хотите сравнение, то это некий Мбаппе среди женщин.

Остальные участники квартета могут только радоваться, что в квалификации ЛЧ есть путь чемпионов. Ни Бранн, ни Славия, ни Санкт-Пьольтен не претендуют на что-нибудь серьезное, но кто-то из них выйдет в плей-офф. Больше шансов у австриек, ведь они будут в тонусе. Национальные чемпионаты Чехии и Норвегии завершаются. Кроме того, Санкт-Пьольтен в прошлом году также играл со Славией и сумел в этих противостояниях взять четыре очка.

Группа C

Аякс, Бавария, ПСЖ, Рома

Самая настоящая "группа смерти", где все очевидно только для Аякса. Амстердамцам будет тяжело набрать хотя бы одно очко. О чем-то большем смешно даже мечтать. Также сложно будет ПСЖ. Не сумев полноценно скинуть Лион с вершины, парижанки пошли на перезагрузку. Летом команду покинули 10 футболисток, вместо них подписали 8 новых. В каком-нибудь более слабом квартете у ПСЖ были бы хорошие шансы на выход, но в этих условиях попадание в плей-офф будет сенсацией.

Первые два места будут за Ромой и Баварией. Два максимально сбалансированных коллектива, планомерно пришедших к успеху. "Джалоросси" в квалификации выбили полтавскую Ворсклу, показав украинкам, как далеко им до такого уровня. В прошлом году Бавария была единственной командой, сумевшей обыграть Барселону на ее пути к победе в Лиге чемпионов. Словом, противостояния чемпионок Италии и Германии станут настоящим украшением группового этапа.

Группа D

Челси, Хакен, Париж, Реал Мадрид

Еще один очень сильный квартет. Шведский Хакен не будет претендовать на что-нибудь серьезное, а вот Париж – вполне. Французский клуб уже создал две грандиозные сенсации в квалификации, выбив Арсенал и Вольфсбург (действующего финалиста). Недавнее фиаско от Лиона со счетом 1:6 породило сомнения в силе команды, но Лига чемпионов, как известно, это совсем другой турнир.

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Если же Париж не спутает карт, то ключевым в группе D станет противостояние Реала и Челси. Мадридцы всего три года в женском футболе, а уже играли в плей-офф Лиги чемпионов, с каждым сезоном становясь все лучше. Однако Челси – это еще более высокий уровень. Лучшая команда Англии очень мотивирована. Эмма Хейз в конце сезона уйдет в сборную США. За 12 лет во главе лондонцев она не выиграла только Лигу чемпионов. Команда очень мотивирована устроить триумфальное прощание для своей тренерши.