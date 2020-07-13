Представители Зари стали лучшим игроком и тренером 30 тура УПЛ

Экспертная комиссия УПЛ объявила победителей в борьбе за звание лучшего тренера и игрока тура.

Заря оформила "золотой дубль" благодаря Виктору Скрипнику и хавбеку Владиславу Кочергину, информирует

сайт УПЛ.

Скрипник – о победе Зари над Колосом: Остаемся в гонке за второе-третье место

Луганчане одержали уверенную победу 2:0 над Колосом. Эксперты наградили Скрипника почти максимальным баллом – 4,8 из 5. Кочергин забил оба гола Зари, которые позволили ему опередить в голосовании Беньямина Вербича (Динамо) и Тараса Завийского (Олимпик).

Напомним, в следующем туре команда Скрипника поедет в гости к Динамо – эта встреча может стать решающей в битве за второе место УПЛ.

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