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Представители Зари стали лучшим игроком и тренером 30 тура УПЛ

13:49 - Читати українською
Представители Зари стали лучшим игроком и тренером 30 тура УПЛ
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Экспертная комиссия УПЛ объявила победителей в борьбе за звание лучшего тренера и игрока тура.

 
Владислав Кочергин 9’
Владислав Кочергин 45+1’
9’ Владислав Кочергин
45+1’ Владислав Кочергин

Заря оформила "золотой дубль" благодаря Виктору Скрипнику и хавбеку Владиславу Кочергину, информирует
сайт УПЛ.

Скрипник – о победе Зари над Колосом: Остаемся в гонке за второе-третье место

Луганчане одержали уверенную победу 2:0 над Колосом. Эксперты наградили Скрипника почти максимальным баллом – 4,8 из 5. Кочергин забил оба гола Зари, которые позволили ему опередить в голосовании Беньямина Вербича (Динамо) и Тараса Завийского (Олимпик).

Напомним, в следующем туре команда Скрипника поедет в гости к Динамо – эта встреча может стать решающей в битве за второе место УПЛ.

Александрия – Динамо: Заре дарят шанс жизни – украинский Роналду, комедия ошибок, логика результата и прокол судьи

blog_ava
Александрия – Динамо: Заре дарят шанс жизни – украинский Роналду, комедия ошибок, логика результата и прокол судьи
03:35
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Заря Заря УПЛ Виктор Виктор Скрипник Владислав Владислав Кочергин Колос - Заря
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