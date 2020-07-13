Представники Зорі стали найкращим гравцем і тренером 30 туру УПЛ

Експертна комісія УПЛ оголосила переможців у боротьбі за звання найкращого тренера та гравця туру.

Зоря оформила "золотий дубль" завдяки Віктору Скрипнику і хавбеку Владиславу Кочергіну, інформує сайт УПЛ.

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Луганці здобули впевнену перемогу 2:0 над Колосом. Експерти нагородили Скрипника майже максимальним баллом – 4,8 з 5. Кочергін забив обидва голи Зорі, які дозволили йому випередити в голосуванні Беньяміна Вербіча (Динамо) і Тараса Завійського (Олімпік).

Нагадаємо, в наступному турі команда Скрипника поїде в гості до Динамо – ця зустріч може стати вирішальною у битві за друге місце УПЛ.

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