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Представники Зорі стали найкращим гравцем і тренером 30 туру УПЛ

13:47 - Читать на русском
Представники Зорі стали найкращим гравцем і тренером 30 туру УПЛ
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Експертна комісія УПЛ оголосила переможців у боротьбі за звання найкращого тренера та гравця туру.

 
Владислав Кочергін 9’
Владислав Кочергін 45+1’
9’ Владислав Кочергін
45+1’ Владислав Кочергін

Зоря оформила "золотий дубль" завдяки Віктору Скрипнику і хавбеку Владиславу Кочергіну, інформує сайт УПЛ.

Скрипник – про перемогу Зорі над Колосом: Залишаємося в перегонах за друге-третє місце

Луганці здобули впевнену перемогу 2:0 над Колосом. Експерти нагородили Скрипника майже максимальним баллом – 4,8 з 5. Кочергін забив обидва голи Зорі, які дозволили йому випередити в голосуванні Беньяміна Вербіча (Динамо) і Тараса Завійського (Олімпік).

Нагадаємо, в наступному турі команда Скрипника поїде в гості до Динамо – ця зустріч може стати вирішальною у битві за друге місце УПЛ.

Олександрія – Динамо: Зорі дарують шанс життя – український Роналду, комедія помилок, логіка результату та прокол судді

blog_ava
Олександрія – Динамо: Зорі дарують шанс життя – український Роналду, комедія помилок, логіка результату та прокол судді
03:00
26196
Теги
Зоря Зоря УПЛ Віктор Віктор Скрипник Владислав Владислав Кочергін Колос - Зоря
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