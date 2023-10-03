"По нашему мнению, был пенальти 100%. Наше мнение разделяют другие специалисты. Также мне звонили из других клубов УПЛ, выражали свое неуважение к работе судей на нашем матче. Экспертные оценки заключались в том, что надо было главному арбитру внимательнее относиться к этому эпизоду. Если мы используем систему VAR, то, пожалуй, можно было посмотреть этот эпизод там на мониторе.

Как вы знаете, комментировать решения арбитров – не дай бог их критиковать. Мы знаем, какие рефери тонкие натуры. Видимо, они могут обидеться на нас, нам бы этого не хотелось бы. Так устроена эта система, что в этом вопросе у клубов, у футболистов нет никаких прав, никаких свобод. Мы как те овцы должны идти стадом, и ничего комментировать мы не можем.

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Но если спрашиваете личное мнение, то это беспорядок, по-другому не могу назвать. Меня как руководителя клуба это совсем не удовлетворяет. Что делать? Надо, видимо, менять систему, менять процессы управления в судейском корпусе. Все успели заметить то, что Металлист 1925 ни разу за свое существование, за новую каденцию, когда три года назад был приобретен клуб, не критиковали, не обращались в комитет арбитров.

Нас эти три года унижали. Мы считаем, что это обесценивание бренда нашего прохода. Вкладываются огромные средства в проект. Я сейчас говорю не за наш футбольный клуб, а вообще о футболе. Вкладываются огромные деньги, а рефери с достаточно низкой компетенцией позволяют еще себе делать такие вещи.

Мы можем квалифицировать вчерашние действия как кражу или гоп-стоп. По игре мы в праве были рассчитывать на эту 11-метровую отметку. Другие эпизоды я даже не хочу квалифицировать как-то. То же самое мы, кстати, пережили в игре с Рухом. Вместо двух пенальти мы получили удаление, вместо того, чтобы выигрывать у Руха 3:1 на "Арене Львов", мы в меньшинстве отбиваемся при счете 1:1. Нас конечно это не устраивает.

Кого может устраивать кража, когда тебе в карман залезли и забрали бешеную кучу денег? Эти очки в турнирной таблице стоят миллионы гривен, если это перевести в абсолютные цифры. Это огромные инвестиции. Какого черта должен это все проглатывать? Непонятные действия.

Видимо, они там в комитете арбитров сегодня что-то разбирают. Как нам доложили уже, то руководители этих судей уже квалифицировали эпизод как сложный эпизод, с которым рефери справился на 100% правильно. Мы же не дураки, у нас же глаза есть. Что-то они там сказали, что рука прижата. Мяч летит в ворота, чудак рукой перекрывает движение мяча, отбивает, так скажем, удар Борячука, когда мяч летел в ворота. Что это, если не пенальти?" – отметил Неделин в комментарии Tribuna.

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