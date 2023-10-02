В первом тайме СК Днепр-1 больше работал с мячом на половине поля Металлиста 1925 года, однако команда редко заходила в чужой штрафной. Как следствие, возникли проблемы с конвертацией преимуществ в моменты. До перерыва вспоминается только лонгшоты Сарапия и Рубчинского – первый пробил мимо левой стойки, а удар второго парировал Мозиль.

Был также неприятен для харьковчан угловой, после подачи которого Сарапий оказался на мяче в метрах восьми от ворот. Впрочем, область просто отскочила от Эдуарда в руки голкиперу. Ну и Гуцуляк замыкал прострел Пуриты с острого угла и с минимального расстояния – без проблем для Мозиля.

Возможно, на качество атаки повлияла травма Когута, которого на 27-й минуте пришлось заменить Пуритой. Также следует отметить отсутствие Бабенко даже в заявке. Вместо Руслана в опорную зону пришлось перевести Сарапию.

Как бы там ни было, а задушить Металлист 1925 года хозяевам не удавалось. Более того, гости создали два момента, которые должны были завершаться голами. Оба запоров Борячук. На 34-й минуте Дмитренко обокрал Адамюка и ворвался на левый край штрафной, укатив Андрею под удар метров с десяти. Волынец парировал!

На 43-й же Аре выполнил проницаемую передачу на правый край – туда ворвался Борячук, бахнувший в ближний угол. Стойка спасла СК Днепр-1! В конце концов отдыхать футболисты отправились за нулей на табло. Второй же тайм-тайм начался спокойно, без пожарных ситуаций у ворот обеих команд.

Тем более неожиданным стал гол СК Днепра-1 на 56-й минуте – Леднев принял пас от Пуриты и мощно выстрелил под поперечину, а мяч еще и сделал подкрутку в противоход Мозилю. 1:0!

Богдан забил дебютный гол в составе "желто-черных", однако всего через две минуты Металлист 1925 года мог сравнять счет. Дмитренко пошел в дриблинг на левом фланге и протолкнул мяч на край штрафной, а тот пробил в ближний с угла вратарской. Волынец выручил!

СК Днепр-1 мог наказать за расточительность угловым на 62-й минуте. Портной запирал подачу, направив сферу в дальний угол, однако она разминулась с каркасом. А дальше последовал самый скандальный эпизод.

На 67-й минуте Курило сбросил навес с корнера на правую стойку, а Борячук пробил головой в руку Гуцуляку. Это произошло прямо на линии ворот. После использования VAR бригада арбитров решила, что это не пенальти. Эпизод действительно неоднозначен, ведь рука Алексея была прижата к телу. Так кажется на всех повторах, кроме одного.

Пусть тайм как, а Металлист 1925 года в последние 20 минут выглядел значительно активнее днепровцев, которым из-за травмы пришлось заменить еще и Кравца. Впрочем, гостям не хватало конкретики в завершающей фазе. Реально занести в актив можно только дальний удар Борячука, прошедшего мимо правой стойки.

СК Днепр-1 на последних минутах мог и добить соперника усилиями Пасича, однако его лонгшот из-под поперечины достал Мозиль. В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную победу СК Днепра-1. Впервые с начала сезона "спортклубовцы" выиграли два матча подряд.