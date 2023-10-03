"На нашу думку, був пенальті 100%. Нашу думку поділяють інші фахівці. Також мені телефонували з інших клубів УПЛ, висловлювали свою неповагу до роботи суддів на нашому матчі. Експертні оцінки полягали у тому, що треба було головному арбітру уважніше ставитися до цього епізоду. Якщо ми використовуємо систему VAR, то, мабуть, можна було переглянути цей епізод там на моніторі.

Як ви знаєте, коментувати рішення арбітрів – не дай боже їх критикувати. Ми знаємо, які рефері тонкі натури. Мабуть, вони можуть образитися на нас, нам би цього не хотілось б. Так влаштована ця система, що в цьому питанні у клубів, у футболістів нема жодних прав, жодних свобод. Ми як ті вівці маємо йти стадом, і нічого коментувати ми не можемо.

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Але якщо питаєте особисту думку, то це безлад, по-іншому не можу назвати. Мене як керівника клубу це зовсім не задовольняє. Що робити? Треба, мабуть, міняти систему, міняти процеси управління у суддівському корпусі. Всі встигли помітити те, що Металіст 1925 жодного разу за своє існування, за нову каденцію, коли три роки назад був придбаний клуб, не критикували, не зверталися до комітету арбітрів.

Нас ці три роки принижували. Ми вважаємо, що це знецінення бренду нашого проходу. Вкладаються шалені кошти в проект. Я зараз говорю не за наш футбольний клуб, а взагалі про футбол. Вкладаються шалені гроші, а рефері з досить низькою компетенцією дозволяють ще собі робити такі речі.

Ми можемо кваліфікувати вчорашні дії як крадіжку чи гоп-стоп. По грі ми в праві були розраховувати на цю 11-метрову позначку. Інші епізоди я навіть не хочу кваліфікувати якось. Те ж саме ми, до речі, пережили у грі з Рухом. Замість двох пенальті ми отримали вилучення, замість того, щоб вигравати у Руха 3:1 на "Арені Львів", ми у меншості відбиваємось за рахунку 1:1. Нас звісно це не влаштовує.

Кого може влаштовувати крадіжка, коли тобі в кишеню залізли і забрали шалену купу грошей? Ці очки у турнірній таблиці коштують мільйони гривень, якщо це перевести в абсолютні цифри. Це шалені інвестиції. Якого біса повинен це все проковтувати? Незрозумілі дії.

Мабуть, вони там в комітеті арбітрів сьогодні щось розбирають. Як нам доповіли вже, то керівники цих суддів вже кваліфікували епізод як складний епізод, з яким рефері справився на 100% правильно. Ми ж не дурні, у нас же очі є. Щось вони там сказали, що рука притиснута. М’яч летить у ворота, чудак рукою перекриває рух м’яча, відбиває, так скажемо, удар Борячука, коли м’яч летів у ворота. Що це, якщо не пенальті?" – зазначив Нєдєлін у коментарі Tribuna.

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