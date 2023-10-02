– Мы похвалили ребят в раздевалке за сегодняшнюю игру. Мы горды за них сегодня, так как они играли. Я думаю, что игра нам удавалась. План, который мы ставили на игру, работал. Все испортил один дальний удар. Это также следует отметить мастерство игрока команды-соперника.

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Единственное, что не понравилось – это реализация моментов, ведь их у нас было достаточно. Жаль, что мы их не реализовали. За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что такое происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть VAR и не ставить такие пенальти – мне это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю.

– Учитывая тот состав, который вы выставляли на матч Кубка Украины, вы больше делали ставку на этот матч?

– Мы просто много сил потратили в предыдущем туре с Колосом, и видно было по ребятам, что они уже "поднаелись". Если бы мы всю обойму бросили и на Кубок Украины, волновались, что, возможно, будут травмы и решили немного поберечь ребят, – цитирует Голодюка пресс-служба Металлиста 1925.

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