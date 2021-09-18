"Предательства не было": Райола высказался относительно скандального ухода Доннаруммы из Милана
Мино Райола, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, вспомнил трансфер своего клиента в парижский клуб прошлым летом.
"Мне очень жаль за то, как с ним обошлись в Милане. Он сделал выбор всей своей жизни, измены не было. Он мог поехать 4 года назад, но не сделал этого.
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Был ли он близок к переходу в Ювентус? Думаю, Юве еще очень жалеет, что не подписал его. И не только Ювентус. В ПСЖ нет борьбы между Джиджи и Навасом, потому что Джиджи будет играть в основе", – приводит слова Райолы Calciomercato в интервью Rai Sport.
Напомним, Доннарумма со скандалом покинул Милан и перебрался в ПСЖ на правах свободного агента. Итальянец стал одним из героев Евро-2020, отразив 2 пенальти в финале турнира.
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