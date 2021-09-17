"Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, когда наступил январь. К концу его контракта с Барселоной оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили с Месси на связь до января 2021 года. Я думаю, Лео хотел остаться в Барселоне. Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в Барселоне карьеру.

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Но история Месси в Барселоне закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке ПСЖ – невероятно. Очень приятное ощущение", – приводит слова Леонардо Sport.es со ссылкой на Canal Plus.

Напомним, Месси перебрался в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента после 17 лет в Барселоне. Добавим, что Лео еще не отмечался результативными действиями в составе парижского клуба.

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