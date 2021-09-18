"Зради не було": Райола висловився щодо скандального відходу Доннарумми з Мілану
Міно Райола, агент голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, пригадав трансфер свого клієнта до паризького клубу минулого літа.
"Мені дуже шкода через те, як з ним обійшлися в Мілані. Він зробив вибір всього свого життя, зради не було. Він міг поїхати 4 роки тому, але не зробив цього.
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Чи був він близький до переходу в Ювентус? Думаю, Юве досі дуже шкодує, що не підписав його. І не тільки Ювентус. У ПСЖ немає боротьби між Джіджі і Навасом, тому що Джіджі буде грати в основі", – наводить слова Райоли Calciomercato в інтерв'ю Rai Sport.
Нагадаємо, Доннарумма зі скандалом покинув Мілан та перебрався до ПСЖ на правах вільного агента. Італієць став одним з героїв Євро-2020, відбивши 2 пенальті у фіналі турніру.
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