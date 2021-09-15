Группа А

Брюгге – ПСЖ – начало в 22:00

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – начало в 22:00

Группа В

Ливерпуль – Милан – начало в 22:00

Атлетико – Порту – начало в 22:00

Группа С

Спортинг – Аякс – начало в 22:00

Бешикташ – Боруссия Д – 1:2

Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+3

Бешикташ на первых минутах дал надежду своим болельщикам на как минимум равную игру. Пьянич классно вырезал передачу на метров 40, а Батшуаи мощно пробил – голкипер потянул. "Орлы" пытались развить свой успех, но Боруссия включила интенсивный прессинг, который довольно быстро дал плоды. Хуммельс и Менье вывели на удар Беллингема, а тот без проблем поразил ближний угол.

Отметим, что юный англичанин забил последний гол Боруссии в прошлой ЛЧ, и первый – в нынешней. В конце концов, этого Беллингему оказалось недостаточно, поэтому он перед свистком на перерыв организовал гол для Холанда. Второй тайм тоже был довольно интенсивным. Моменты появлялись у тех и у других ворот. Стоит отметить Холанда, который успевал и в атаке, и в обороне спас после ряда подач с углового. Уже в компенсированное время Бешикташ отыграл один мяч. Пьянич класно подал со штрафного, а Монтеро замкнул. Времени на что-то большее просто не осталось.