"Несокрушимые" официально подтвердили увольнение наставника Томаса Леча и его помощника Яна Фисера. Причина – слабые результаты.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, которые перешли на темную сторону

Бохум набрал всего одно очко в последних 6 турах Бундеслиги и приблизился к зоне переходных матчей на расстояние 3 пунктов. В прошлом сезоне именно смена тренера помогла избежать понижения в классе. Леч принимал "несокрушимых" на последней строчке, но финишировал 14-м. Теперь ему самому пришлось уступить место наследнику, которого объявят позже.

Напомним, за Бохум выступает защитник Иван Ордец. Уроженец разрушенной Волновахи зашкварился выступлениями на России, сбежал в Германию и за 2 года полномасштабного вторжения никоим образом публично не поддержал Украину.

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