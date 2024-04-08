"Незламні" офіційно підтвердили звільнення наставника Томаса Леча та його помічника Яна Фісера. Причина – слабкі результати.

Найвідоміші зрадники Шахтаря – гравці та тренери, які перейшли на темний бік

Бохум набрав усього одне очко у останніх 6 турах Бундесліги і наблизився до зони перехідних матчів на відстань 3 пунктів. Минулого сезону саме зміна тренера допомогла уникнути пониження в класі. Леч приймав "незламних" на останній сходинці, але фінішував 14-м. Тепер йому самому довелося поступитися місцем спадкоємцю, якого оголосять згодом.

Нагадаємо, за Бохум виступає захисник Іван Ордець. Уродженець зруйнованої Волновахи зашкварився виступами на Росії, втік до Німеччини і за 2 роки повномасштабного вторгнення жодним чином публічно не підтримав Україну.

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