Правительство Италии официально разрешило командам вернуться к тренировкам

Итальянские власти постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Местные команды могут вернуться к тренировкам.

С 4 мая итальянским командам разрешили тренироваться, сообщает La Repubblica.

Первый клуб в Серии А официально заявил о возвращении к тренировкам

Министерство внутренних дел разослало разъяснение полицейским префектам, в котором тренировки спортсменов больше не считаются нарушением. Разрешение распространяется не только на клубы Серии А, но и на остальные дивизионы. Единственное условие – выполнение всех требований безопасности и разрешение от местных властей.

Ранее области Эмилия-Романья, Кампанья, Лацио, Сардиния и Тоскана разрешили вернуться к безопасным тренировкам. Точная дата возобновления сезона 2019/20 в итальянском первенстве пока неизвестна.

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