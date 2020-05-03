Уряд Італії офіційно дозволив командам повернутися до тренувань

Італійська влада поступово знімає обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Місцеві команди можуть повернутися до тренувань.

Із 4 травня італійським командам дозволили тренуватись, повідомляє La Repubblica.

Перший клуб у Серії А офіційно заявив про повернення до тренувань

Міністерство внутрішніх справ розіслало роз'яснення поліцейським префектам, у якому тренування спорстменів більше не вважається порушенням. Дозвіл поширюється не лише на клуби Серії А, а й на решту дивізіонів. Єдина умова – виконання усіх вимог безпеки та дозвіл від місцевої влади.

Раніше області Емілія-Романья, Кампанья, Лаціо, Сардинія і Тоскана дозволили повернутися до безпечних тренувань. Точна дата відновлення сезону 2019/20 в італійській першості наразі невідома.

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