Первый клуб в Серии А официально заявил о возвращении к тренировкам

Сассуоло стал первым клубом элитного дивизиона Италии, который возобновляет тренировки после вынужденного простоя.

Начиная с понедельника, 4 мая, футболисты Сассуоло смогут посетить тренировочную базу для проведения занятий. Правда, пока тренировки будут индивидуальными, а игроки получат доступ только на поле. Раздевалки, душевые, спортзалы и другие помещения базы пока остаются закрытыми, сообщает официальный сайт "нероверди".

Клубы Серии А единогласно решили доиграть сезон

Это первый случай в Серии А, когда клуб официально сообщил о возобновлении занятий. Напомним, именно 4 мая Италия ослабляет карантин, который длился 2 месяца из-за пандемии COVID-19.

К слову, после 25-ти туров Сассуоло занимает 11 место в турнирной таблице. У подопечных Де Дзерби 32 очка. Недавно все клубы Серии А поддержали решение доиграть сезон 2019/20.

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