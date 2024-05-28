Очередная трагическая весть пришла с фронта – на войне погиб экс-игрок Кремня, Прикарпатья и ряда других украинских клубов Игорь Стахив.

В возрасте 55 лет оборвалась жизнь бывшего футболиста Игоря Стахива, сообщает группа Ветераны футбола Прикарпатья.

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Отмечается, что воин погиб от снайперской пули. Другие подробности гибели героя неизвестны.

Добавим, что Игорь Стахив в прошлом был профессиональным футболистом и выступал за такие клубы как Прикарпатье (Ивано-Франковск) и Кремень (Кременчуг), а также: Сильмаш (Коломыя), Бердичев, Покутье, Хутровик (Тысменица), Техно-Центр, Зирка (Кропивницкий), Торпедо (Запорожье), Лукор, Тепловик и Карпаты из Яремче.

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