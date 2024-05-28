Карпаты на своей Facebook-странице попрощались с Денисом Кожановым, который решил завершить игровую карьеру. В ролике уже экс-игрок вспомнил свои выступления за "львов", сидя на домашнем стадионе Украина.

Кожанов решил возобновить карьеру игрока – легенда Карпат объяснил переход в неожиданный клуб

"Спасибо за игру и эмоции, легенда! Денис Кожанов навсегда вписал свое имя в историю "зелено-белых". Вместе с Денисом мы прошли путь от Второй лиги до УПЛ. Хотя карьера игрока осталась позади, теперь открыта новая страница – тренерская, которую Денис продолжает писать в составе "львов", – говорится в заметке.

Напомним, 36-летний хавбек является воспитанником Шахтера, однако за первую команду "горняков" провел всего 50 минут в сезоне 2006/07. Кожанов стал настоящей легендой Карпат – 180 матчей, 32 гола и 42 ассиста, памятный поход в ЛЕ 2010/11. Также Денис поиграл за Мариуполь, Волынь, Севастополь, Минай, Верес и молдавскую Дачию. В 2010-2011 годах провел 4 матча за сборную Украины (все товарищеские).

Последние полгода Кожанов был играющим тренером Карпат-2 во Второй лиге. В январе 2024 года Денис возобновил карьеру ради выступлений за Blago-Юность из села Верхняя Калушского района Ивано-Франковской области (любительский уровень).

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