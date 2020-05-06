Правительство Германии официально разрешило возобновить сезон Бундеслиги

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главами федеральных земель объявила об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Немецкое первенство близко к возобновлению сезона.

Бундеслига может восстановить сезон 2019/20 с середины мая, сообщает Bild.

В Боруссии М обнаружены 2 случая коронавируса

Конкретную дату рестарта соревнований лига определит самостоятельно. В данный момент функционеры рассматривают две базовые даты – 15 и 23 мая. Все поединки до конца первенства пройдут без зрителей с соблюдением специального противоэпидемического протокола.

Напомним, что на вынужденную паузу Бундеслига ушла в начале марта. Лидером первенства сейчас является Бавария (55 очков), Боруссия Д – вторая (51 пункт), замыкает тройку призеров РБ Лейпциг (50 баллов).

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ