В Боруссии М обнаружены 2 случая коронавируса

COVID-19 добрался до Боруссии М – в первой команде обнаружено 2 положительных теста.

Массовое тестирование среди представителей Бундеслиги помогло выявить двух больных COVID-19 в лагере Боруссии из Менхенгладбаха. Один из них – игрок, фамилия которого не уточняется, а второй работает физиотерапевтом. Оба находятся на карантине дома, сообщает Rheinische Post.

Бундеслига может возобновиться на следующей неделе, – Reuters

Официальный сайт "жеребцов" пока не подтвердил информацию, но и не опроверг.

Напомним, всего было проведено более 1700 тестов, из которых 10 оказались положительными. Ранее сообщалось, что чемпионат Германии могут возобновить уже 9 мая, но заседание по этому вопросу было отложено. Теперь Бундеслига может вернуться не ранее 15 числа.

К слову, до финиша чемпионата Германии осталось 9 туров. Лидирует Бавария, которая опережает Боруссию Д на 4 очка.

Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи