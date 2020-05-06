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Уряд Німеччини офіційно дозволив відновити сезон Бундесліги

6 травня 16:31 7681 Читать на русском
Уряд Німеччини офіційно дозволив відновити сезон Бундесліги
Ангела Меркель / Bild

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з главами федеральних земель оголосила про послаблення обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Німецька першість близька до відновлення сезону.

Бундесліга може відновити сезон 2019/20 із середини травня, повідомляє Bild.

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Конкретну дату рестарту змагань ліга визначить самостійно. Наразі функціонери розглядають дві базові дати – 15 та 23 травня. Усі поєдинки до кінця першості відбудуться без глядачів із дотриманням спеціального протиепідеміологічного протоколу.

Нагадаємо, що на вимушену паузу Бундесліга пішла на початку березня. Лідером першості наразі є Баварія (55 очок), Борусія Д – друга (51 пункт), замикає трійку призерів РБ Лейпциг (50 балів).

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Головне коронавірус Німеччина Бундесліга Ангела Меркель
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