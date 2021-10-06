ФИФА может упростить определение положения вне игры, информирует Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Сейчас офсайд фиксируется по последним "точками" защитника и нападающего, которыми можно забить гол. Новая трактовка может значительно упростить работу лайнсменов и прекратить некоторые споры. Офсайд будет фиксироваться только тогда, когда между "задними" ногами форварда и последнего защитника будет полноценное "окно". Больше не придется обращать внимание на головы, плечи и "ногти", которые раздражали игроков и тренеров.

Испытать изменения могут в юношеской лиге Италии, которая в свое время выступала "полигоном" и для VAR.

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