Правило офсайда может стать значительно проще – Италия готова стать полигоном для революции
Постоянные споры вокруг фиксации офсайдов заставляют искать альтернативные решения проблемы.
ФИФА может упростить определение положения вне игры, информирует Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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Сейчас офсайд фиксируется по последним "точками" защитника и нападающего, которыми можно забить гол. Новая трактовка может значительно упростить работу лайнсменов и прекратить некоторые споры. Офсайд будет фиксироваться только тогда, когда между "задними" ногами форварда и последнего защитника будет полноценное "окно". Больше не придется обращать внимание на головы, плечи и "ногти", которые раздражали игроков и тренеров.
Испытать изменения могут в юношеской лиге Италии, которая в свое время выступала "полигоном" и для VAR.
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