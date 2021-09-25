"Если бы я мог изменить время игры, тогда часы останавливались бы каждый раз, когда мяч выходит за пределы поля. Я также добавил бы перерыв в первом тайме.

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Если мы хотим видеть в современной игре больше атакующего футбола, то стоит ввести правило, согласно которому игроки не смогут вернуться на свою половину, если пересекли линию центра поля", – цитирует Стефано Пиоли Goal.com.

Отметим, последнее новаторское правило от наставника Милана похоже на баскетбольное. Сейчас "россонери" занимают первую строчку турнирной таблицы Серии А, добыв 16 очков в 6 матчах.

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