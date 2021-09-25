Пиоли предложил ввести в футбол правило из баскетбола
Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился своими идеями, которые сделают футбол увлекательнее.
"Если бы я мог изменить время игры, тогда часы останавливались бы каждый раз, когда мяч выходит за пределы поля. Я также добавил бы перерыв в первом тайме.
Ибрагимович: Спросил в Милане, кто сыграл хотя бы один матч в ЛЧ? Только двое подняли руки – думал, это шутка
Если мы хотим видеть в современной игре больше атакующего футбола, то стоит ввести правило, согласно которому игроки не смогут вернуться на свою половину, если пересекли линию центра поля", – цитирует Стефано Пиоли Goal.com.
Отметим, последнее новаторское правило от наставника Милана похоже на баскетбольное. Сейчас "россонери" занимают первую строчку турнирной таблицы Серии А, добыв 16 очков в 6 матчах.
"Если будут возможности – воспользуюсь": интервью Шевченко о работе в Милане, целях сборной Украины и голах Малиновского