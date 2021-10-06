ФІФА може спростити визначення положення поза грою, інформує Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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Зараз офсайд фіксується за останніми "точками" захисника і нападника, якими можна забити гол. Нове трактування може значно спростити роботу лайнсменів та припинити деякі суперечки. Офсайд фіксуватиметься лише тоді, коли між "задніми" ногами форварда і останнього захисника буде повноцінне "вікно". Більше не доведеться звертати увагу на голови, плечі та "нігті", які дратували гравців і тренерів.

Випробувати зміни можуть у юнацькій лізі Італії, яка свого часу виступала "полігоном" і для VAR.

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