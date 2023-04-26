"Мы собрались с членами наблюдательного совета, с вице-президентами – обсудить проект, который наработали вместе с архитекторами.

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Это трехэтажное мультифункциональное сооружение, где разместятся две наши команды: основная и юношеская. Футболисты смогут, при необходимости, находиться на базе постоянно, комфортно тренироваться и восстанавливаться.

Идея такого комплекса позаимствована у мадридского Реала. Конечно, масштабы другие. Но идея и архитектурные решения были взяты у королевского клуба", – сказал Надеин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, в прошлом году Верес завершил первый этап реконструкции домашнего стадиона Авангард в Ровно. Строительство базы планируется закончить до конца 2023 года.

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