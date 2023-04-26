"Запозичили ідею у Реала": президент Вереса розкрив плани щодо нової клубної бази
Очільник рівненського клубу Іван Надєїн розповів про проект будівництва багатофункціональної бази.
"Ми зібралися з членами наглядової ради, з віце-президентами – обговорити проект, який напрацювали разом із архітекторами.
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Це триповерхова мультифункціональна споруда, де розмістяться дві наші команди: основна та юнацька. Футболісти зможуть, за потреби, перебувати на базі постійно, комфортно тренуватися та відновлюватися.
Ідея такого комплексу запозичена у мадридського Реала. Звісно, масштаби інші. Але ідея та архітектурні рішення були взяті у королівського клубу", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, минулого року Верес завершив перший етап реконструкції домашнього стадіону Авангард у Рівному. Будівництво бази планується закінчити до кінця 2023 року.
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