"Встречались две равные команды. Считаю, что ничейный счет – справедливый. Сегодня было много тактической борьбы. Мы прекрасно понимали, что поражение только усложняло нашу ситуацию. Поэтому, настраивались только на победу.

Повторение антирекорда в видеообзоре матча Верес – Минай – 1:1

Могу сказать, что забитый гол не добавил нам уверенности. Наоборот – начались непонятные действия футболистов. Что и привело к пропущенному мячу. Опять пропускаем после элементарной атаки. Нельзя так легко позволять сопернику забивать. Итог игры – на табло.

У нас тренируются двенадцать футболистов. Ротация – вообще отсутствует. Кого могли изменить перед игрой - это Дахновского на Близниченко и Когута на Ющишина. Футболисты из U19 пока далеки от игры в основе. Относительно замены Когута на Ющишина – могу сказать, что в весенних играх Богдан сыграл не на своем уровне. Поэтому дали шанс Вадиму. Он на уровне сыграл. За исключением одного эпизода. Кто сильнее - тот и играет в старте", – поделился Вирт в комментарии официальному сайту НК Вереса.

К слову, ровенчане не могут победить уже в 11 подряд поединках, повторив собственный антирекорд. На этот раз Верес разошелся миром с Минаем.

Верес не сумел обыграть Минай с абсолютным антирекордом в УПЛ