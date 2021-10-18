"В нашем регламенте не прописана ситуация с COVID-19. Был создан прецедент Олимпиком, когда у них заболели ребята, и игру переносили. Норма переноса игры по договоренности обеих команд – считаю, это анахронизм, который нужно вычеркнуть.

Козловский: Если Поворознюк считает, что футболисты Руха здоровы, может приехать и пообщаться с ними

Здесь я понимаю, что Ингулец обвиняет Рух в фальсификации тестов. Мол, Козловский воспользовался хорошими связями с президентом УАФ и перенес матч. Есть информация, что положительный тест Панькива на коронавирус был сделан в 23:20, когда сборная Украины играла с боснийцами. В тот вечер Панькив находился на матче. Сейчас УПЛ должна принять во внимание аргументы обеих сторон, все проверить и принять решение.

Я сейчас не поддерживаю ни одну из сторон в этом конфликте. Говорю, что нужно прописать четкий регламент по переносу матчей. Могут играть U-19 или нет? Берите мальчика с U-17 и ставьте на ворота! Возможно, звездой станет", – заявил Метревели в эфире Великого футбола.

"Динамо карає за кожну помилку": автор гола у ворота киян відзначає Циганкова і скаржиться на відсутність фарту