"Сейчас точно 15 человек зараженных в клубе. В последние 2 дня еще 5 новых случаев. Думаю, всего около 20 человек заболело в клубе. Относительно вакцинации у нас была дискуссия. Понимаете, что заставить никого невозможно. Но мы стимулировали людей, просили. В академии почти все вакцинированы, там все в порядке.

Рух объявил, что приостанавливает тренировочный процесс

Шахтер перед Александрией провел вакцинацию. Все видели, как команда выглядит. Был страх, что команда будет вялой. А у нас ситуация такова, что в каждом матче нужно брать очки. Поэтому договорились с футболистами, что в конце года в обязательном порядке будем вакцинироваться.

Я сам очень скептически относился к коронавирусу. Считал его искусственным, что это что-то далекое. Но я сам лично почувствовал всю "красоту" этой болезни. Я и мать потерял, отец и сестра были в реанимации. Я много повидал. Футбол – это хорошо. Играть нужно, но должны понимать, что человеческая жизнь важнее.

"Если нас обманывают – это уголовная статья и тюрьма": Поворознюк – о коронавирусе в Рухе

Поворознюк живет в демократической стране. Он может говорить все что угодно, это его право. Рад, что у него в семье не было несчастных случаев. Дай Бог, чтобы их эта беда обошла стороной. Поэтому могу ему только позавидовать и пожелать здоровья родным и команде. Если он считает, что футболисты Руха здоровы, может приехать и пообщаться с ними. Какие проблемы?" – сказал Козловский в эфире программы Великий футбол.