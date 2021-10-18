– Вчора в ефірі "Великого футболу" повідомили, що воротар Руха Юрій Паньків здав тест на ковід під час матчу Україна – Боснія у Львові. Хоча він на ньому був присутній як глядач. Вам про це щось відомо?

– Поки ми не можемо нічого розголошувати. Скоро ви самі все дізнаєтеся. Це дійсно правда.

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– На якому зараз етапі справа?

– Ми подаємо на КДК, і нехай вони роблять офіційні запити. Скоро все дізнаєтеся. Суть одна – матч перенесли через те, що всі п'ять воротарів Руха були хворі на коронавірус. Але в реєстрі не було жодного воротаря. Що вони зараз будуть вигадувати – я не знаю. Буде дуже весело.

– Навіщо Рух все це робить?

– За моєю інформацією, у них дійсно були два хворі гравці – Оріховський і Федорчук. Оріховський ще 29 вересня був хворий. Козловський, напевно, вирішив, що відсутність двох гравців основного складу може вплинути на результат нашого матчу.

– Наскільки відомо, Рух готується до матчу з Минаєм?

– Але якщо гра відбудеться, то тим більше це буде скандал. Якщо всі хворіли на коронавірус, потрібно мінімум десять днів на лікування, а тут вже через тиждень гра. Робіть висновки.

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– Уже після того, як Рух пішов на триденний карантин, Григорій Козловський разом з головним тренером команди взяли участь у ветеранському товариському матчі. Чи не вважаєте це дивним?

– Там дуже багато дивного, тому давайте дочекаємося офіційних запитів, і нехай нас тоді розсудять. Я – за футбол і за те, щоб грати. Чому так вчинив Козловський – не знаю. Йому, може, захотілося публічності, давно не було в інтернеті і захотілося туди потрапити. Я не знаю, чому, не можу зазирнути йому в душу.

Він говорив, що робить по закону, але по закону робимо ми. Ми грали з Чорноморцем без гравців середини поля, коли у нас були проблеми. Ми грали з Ворсклою без двох гравців основного складу. Козловський колись сам казав, що готовий грати навіть U-19, але матч повинен в будь-якому разі відбутися.

Мені ще розповідали, що вчора у "Великому футболі" Денисов говорив, що перед матчем Україна – Боснія у Львові робили тести на ковід, і жодна людина без цього не мала права зайти на стадіон. А Рух в середу о пів на дев'яту ранку дає лист, що Паньків хворий. А Паньків сидів на стадіоні з дружиною без маски. Значить, він тест здав?

– Коли буде рішення КДК з цього питання?

– Не знаю. Ми пишемо листи, щоб прискорити цей процес, – резюмував Поворознюк у коментарі Fan Day.

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