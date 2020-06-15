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"Поворознюк лично просил Суркиса": Цыганык – о роли президента Динамо в судьбоносном решении по Первой лиге

20:53 39 Читати українською
"Поворознюк лично просил Суркиса": Цыганык – о роли президента Динамо в судьбоносном решении по Первой лиге
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему президент Динамо Игорь Суркис дал громкое интервью за несколько дней до официального решения о продлении Первой лиги.

"Все, наверное, слышали интервью Игоря Суркиса, в котором он сказал, что если клубы Первой лиги выйдут в УПЛ не по спортивному принципу, то нужно оставить в высшем украинском дивизионе 12 клубов.

Первая лига определила количество участников на новый сезон

Эту идею ему подсказал президент Ингульца – Александр Поворознюк. Он лично попросил Игоря Суркиса дать такое интервью. Мол, он не поддерживает то, что команды выйдут не по спортивному принципу. Что если чемпионат не завершится, то никто выходить не должен", – сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, 11 июня Первая лига все же приняла решение возобновить сезон, хотя некоторые клубы месяцами выступали против такой идеи.

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Игорь Цыганык Игорь Суркис Ингулец Ингулец Александр Поворознюк Динамо Киев Динамо Киев Первая лига
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