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"Поворознюк особисто просив Суркіса": Циганик – про роль президента Динамо в доленосному рішенні щодо Першої ліги

20:49 523 Читать на русском
"Поворознюк особисто просив Суркіса": Циганик – про роль президента Динамо в доленосному рішенні щодо Першої ліги
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Журналіст Ігор Циганик пояснив, чому президент Динамо Ігор Суркіс дав гучне інтерв'ю за кілька днів до офіційного рішення про продовження Першої ліги.

"Всі, напевно, чули інтерв'ю Ігоря Суркіса, в якому він сказав, що якщо клуби Першої ліги вийдуть в УПЛ не за спортивним принципом, то потрібно залишити у вищому українському дивізіоні 12 клубів.

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Цю ідею йому підказав президент Інгульця – Олександр Поворознюк. Він особисто попросив Ігоря Суркіса дати таке інтерв'ю. Мовляв, він не підтримує те, що команди вийдуть не за спортивним принципом. Що якщо чемпіонат не завершиться, то ніхто виходити не повинен", – сказав Циганик в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, 11 червня Перша ліга все ж ухвалила рішення відновити сезон, хоча деякі клуби місяцями виступали проти такої ідеї.

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Ігор Циганик Ігор Суркіс Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Динамо Динамо Перша ліга
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