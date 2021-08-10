"Впечатления после матча с Десной не очень хорошие, ведь мы проиграли. Но мы все ближе к своей цели, к той игре, которую мы бы хотели видеть от Ингульца. С каждым матчем мы прибавляем, и я уверен в том, что результат придет.

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Читаю все комментарии, поэтому хочу заверить всех "доброжелателей"... Люди смеются, что у Лавриненко с Ингульцом пожизненный контракт и после матча с Динамо он может закончиться. Хочу сказать одно – не дождетесь. Лавриненко выполняет свою работу честно и добросовестно. Он – замечательный тренер. Мое мнение, что он – лучший тренер Украины, не изменилась. Наши победы еще впереди", – сказал Поворознюк в комментарии клубной пресс-службе.

К слову, в стартовых трех турах Ингулец не одержал ни одного очка и занимает последнюю строчку УПЛ. Подопечные Сергея Лавриненко уступили Шахтеру (1:2), Зари (1:5) и Десне (0:2).

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