Накануне Колос сообщил, что выездной поединок 30-го тура УПЛ против Зари сыграет на своем стадионе в Ковалевке. Луганчане домашние матчи проводят на арене Левого берега, деля ее с Металлистом 1925.

Заря – Колос: ковалевцы объявили об изменении места проведения последнего матча сезона

Чтобы избежать накладок в последнем туре (харьковчане на этом стадионе будут принимать Верес, а матчи состоятся в одно время), Заря обратилась к Динамо с просьбой воспользоваться стадионом им В. Лобановского и, очевидно, получила разрешение, поскольку заявила об этом на своем сайте (к слову, до сих пор не изменив информацию на корректную).

Однако место дислокации, без объяснения причин, внезапно решили изменить. По информации "ТаТоТаке", руководство Зари обращалось к коллегам из киевского клуба с просьбой провести матч против Колоса на стадионе Динамо, но получило отказ.

Отмечается, что на стадионе Динамо решили перестелить газон и не захотели сдвигать графики. Такая же процедура сейчас происходит и на тренировочном поле № 2 на базе "бело-синих" в Конча-Заспе.

Напомним, дуэль между Зарей и Колосом состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи в 15:30.

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