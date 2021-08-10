"Враження після матчу із Десною не дуже хороші, адже ми програли. Але ми все ближче до своєї мети, до тієї гри, яку ми б хотіли бачити від Інгульця. З кожним матчем ми додаємо, і я впевнений у тому, що результат прийде.

Десна – Інгулець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Читаю усі коментарі, тому хочу запевнити усіх "доброзичливців"... Люди сміються, що у Лавриненка з Інгульцем пожиттєвий контракт і після матчу з Динамо він може закінчитися. Хочу сказати одне – не дочекаєтеся. Лавриненко виконує свою роботу чесно і добросовісно. Він – чудовий тренер. Моя думка, що він – найкращий тренер України, не змінилася. Наші перемоги ще попереду", – сказав Поворознюк у коментарі клубній прес-службі.

До слова, у стартових трьох турах Інгулець не здобув жодного очка та посідає останню сходинку УПЛ. Підопічні Сергія Лавриненка поступились Шахтарю (1:2), Зорі (1:5) і Десні (0:2).

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