Десна – Ингулец – 2:0 – видео голов и обзор матча
Десна принимала Ингулец в рамках третьего тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Десна лишь в конце матча смогла дожать гостей из Петрового и вырвать победу.
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Игроки Ингульца достойно противостояли черниговской команде и иногда создавали свои моменты, но реализация подводила обоих соперников. Судьбу матча решил Безбородько, который появился на замену. На 86-й минуте Денис замкнул навес с фланга, а перед финальным свистком в контратаке форвард Десны с паса Тотовицкого переиграл голкипера.
После трех туров УПЛ Десна с максимальным результатом возглавляет таблицу, Ингулец остался последним.
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