Десна лишь в конце матча смогла дожать гостей из Петрового и вырвать победу.

Десна вырвала победу у Ингульца на последних минутах – джокер Рябоконя дарит черниговцам лидерство в УПЛ

Игроки Ингульца достойно противостояли черниговской команде и иногда создавали свои моменты, но реализация подводила обоих соперников. Судьбу матча решил Безбородько, который появился на замену. На 86-й минуте Денис замкнул навес с фланга, а перед финальным свистком в контратаке форвард Десны с паса Тотовицкого переиграл голкипера.

После трех туров УПЛ Десна с максимальным результатом возглавляет таблицу, Ингулец остался последним.

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