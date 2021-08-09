Матч Десна – Ингулец стартовал в 19:30 на черниговском стадионе имени Гагарина. Команды выдали кардинально разный старт чемпионата – если подопечные Александра Рябоконя выиграли два первых матча, то Ингулец еще не набрал ни одного очка. Правда, команда Сергея Лавриненко противостояла Шахтеру и Заре – ужасный календарь на старте чемпионата.

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Первый полумомент создали черниговцы, но удар Калитвинцева с линии штрафной был заблокирован. Тут же Гуцуляк пробивал метров с 13-ти, однако защитники снова сыграли самоотверженно, заблокировав полет мяча. Активнее начала Десна – Калитвинцев остроумно пропустил на Завийского, а Тарас пробил в касание. Очень неудачно – метров 10 от стойки. Давление хозяев повлияло на гостей, которые часто не успевали за оппонентами. Например, на 10-й минуте Салем получил заслуженную желтую за грубый фол против Будковского в центре поля. Стартовый мини-штурм "северян" результата не дал – Ингулец выстоял, но сам об атаках практически не помышлял.

Будковский упустил супершанс на 18-й минуте. Гуцуляк с острого угла мог бить сам, но отбросил на Филиппа, который метров с 15-ти зарядил выше ворот! Досадный эпизод для Ингульца – столкнулись Козак и Коробенко. Последнего партнеры вынесли за пределы поля, однако хавбек, который побывал на просмотре в Динамо и даже забил, вернулся на газон.

Едва ли не впервые вступил в игру голкипер Ингульца – Евгений Гальчук выбил мяч после острой подачи с углового. Мяч летел в створ, однако опытный вратарь среагировал. Коробенко таки не оправился от полученного повреждения и был заменен. Вместо него в игру вошел Михаил Шишка. И тут же возник первый реальный шанс у гостей – Игорь Литовка спас Десну после мощного удара Опанасенко с лета! Только мастерство голкипера помогло хозяевам уберечь свои ворота в этом эпизоде. Майкл решился на удар пяткой – Литовка снова на месте. До конца тайма соперники обменялись полумоментами, но голов так и не было. 0:0 – итог первой половины игры. Десна начала активнее, но со временем гости выровняли положение и имели свои моменты, чтобы забить.

На старте второго тайма едва не "привез" Гальчук. Евгений вышел из ворот, опередив соперника, но в подкате выбил мяч на Калитвинцева. Владислав пробил с центра поля, но повторить шедевр Шика на Евро-2020 не получилось – мимо ворот. Следующая атака Десны завершилась ударом Завийского – рядом с девяткой!

Завийский возле собственных ворот бросил аут прямо на Майкла в свою штрафную, но Ситало, у которого оказался мяч, пробил выше. Калитвинцев классно бросил в прорыв Картушова, однако прострел капитана "северян" прервал Салем. Коваленко, который вышел на замену, пробил в ближний – Литовка все видел. А вот на 74-й минуте мяч чудом не оказался в воротах Ингульца. Калитвинцев подал со штрафного, а Цымбалюк пробежал мимо мяча после скидки партнера! Еще один стандарт от Калитвинцева снова привел к опасности. На этот раз замыкал Сафронов, но опять неточно.

Игорь Литовка снова спас Десну – на этот раз после удара Майкла головой. Казалось, Ингулец ближе к забитому мячу, но отличились хозяева. Калитвинцев навесил на Безбородько, который головой поразил ворота Гальчука! Сработал джокер Рябоконя. Времени, чтобы отыграться, у Ингульца банально не было. Хотя стоит отдать должное гостям – они пошли на штурм, но пропустили контратаку, которую завершил тот же Безбородько. Ассист в активе Тотовицкого.

2:0 – Десна одержала третью победу подряд и выскочила на первое место УПЛ. Единственная команда, которая выиграла все 3 матча. Ингулец снова проиграл и вместе с Черноморцем остается на дне таблицы без зачетных баллов. В следующем туре "северяне" поедут в гости к СК Днепр-1. Ингулец сыграет с Динамо.

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