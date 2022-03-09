"Ждал ли, что будет великая война? Конечно, только глупый этого не чувствовал. Кто хоть немного крутится в бизнесе и следит за событиями в мире, понимал – у этого, бл*дь, придурка Путина рано или поздно отключится мозг. Именно это и случилось.

Еще до нападения россиян мы начали готовиться к обороне. Я прекрасно понимал, что нам нужно защищаться. Многие мне говорили: "Не напрягай обстановку", а потом говорили: "Откуда ты все знал". Но предчувствие меня не подвело, мы готовились. Где были танки на ремонте, мы их забрали, где можно было спи*дить танк – мы спи*дили. Теперь зарылись в землю и готовы встречать врага!

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Русские были в Баштанке. Это 50-70 км от нас. Живем в режиме постоянного напряжения. Сирены извещают о воздушной опасности по десять раз в день.

Мы регулярно еб*шим русских военных около 1000 в день. Эта цифра может быть немного меньше, потому что все их голодающие ходят по украинским селам, прося что-нибудь поесть, бл*дь. Их солдаты врага ездят по базам и фермерским хозяйствам в поисках соляры, чтобы сье*аться обратно в Россию. Но их все равно наши пиз*ячат и берут в плен.

На сегодняшний день мы так затарены оружием, что нам, бл*дь, можно год держать круговую оборону с расчетом, если пойдут танки и авиация. Поверьте, у нас будет хорошо. С нашими героическими людьми, с таким настроением победа будет точно за нами! И все рашики пойдут на*уй за их кораблем", – цитирует Поворознюка Footboom.

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