"Чи очікував, що буде велика війна? Звичайно, тільки дурний цього не відчував. Хто хоч трохи крутиться у бізнесі і стежить за подіями у світі, розумів – у цього, бл*дь, придурка Путіна рано чи пізно відключиться мозок. Саме це і трапилося.

Ще до нападу росіян ми почали готуватися до оборони. Я прекрасно розумів, що нам потрібно оборонятися. Багато людей мені казали: "Не напружуй обстановку", а потім говорили: "Звідки ти все знав". Але передчуття мене не підвело, ми готувалися. Де були танки на ремонті, ми їх забрали, де можна було спи*дити танк – ми спи*дили. Тепер закопалися у землю і готові зустрічати ворога!

"Вова, єб*ш їх, бл*ть": Поворознюк видав емоційну промову на підтримку Зеленського – відео 18+

Росіяни були у Баштанці. Це 50-70 кілометрів від нас. Живемо у режимі постійної напруги. Сирени сповіщають про повітряну небезпеку по десять разів на день.

Ми регулярно єб*шимо російських військових біля 1000 в день. Ця цифра може бути трохи меншою, бо усі їхні голодранці ходять по українських селах, просячи щось поїсти, бл*дь. Їхні солдати ворога їздять по базах і фермерських господарствах у пошуках соляри, щоб с'є*атися назад у Росію. Але їх усе одно наші пиз*ячать і беруть у полон.

На сьогодні ми так затарені зброєю, що нам, бл*дь, можна рік тримати кругову оборону з розрахунком, якщо підуть танки і авіація. Повірте, у нас все буде добре. З нашими героїчними людьми, з таким настроєм перемога буде точно за нами! І всі рашики підуть на*уй за їхнім кораблем", – цитує Поворознюка Footboom.

Росія напала на Україну: Тимощук втратить все, Ребров різко висловився про плани Путіна, Алієв наїхав на росіян (LIVE)